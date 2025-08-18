芸能事務所アミューズが１８日、公式サイトで所属俳優の福山雅治を巡る報道について声明を発表した。フジテレビの第三者員会は３月に公表した調査報告書で、元タレントの中居正広氏の問題の類似事案として他の男性タレントらが関与した不適切事案を指摘。１８日の女性セブンプラスによれば、福山が過去にフジ元専務の大多亮氏が主催した会食で下ネタを口にし、参加した女性アナウンサーが不快な思いをしたという。女性セブン