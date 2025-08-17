J2¥ê¡¼¥°Âè26Àá ÀéÍÕ1¡Ê0-0¡Ë0ÆÁÅç19:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô 15,222¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤éJ2¶þ»Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀéÍÕ¤È¡¢ºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«13¼ºÅÀ¤ÎÆÁÅç¡£¥ê¡¼¥°2°ÌÂÐ3°Ì¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍ¥¾¡ÀïÀþ¤òÀê¤¦Âç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì·¤È½â¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢65Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤­ÆÁÅç¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ë³®²Î¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¼º