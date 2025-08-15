¡Ö²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Î¹Àè¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ªµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ç½ÉÇñÈñ¤âÉÔÍ×¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«ÃëÈÕ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎÀÄÌÚÁï»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60¡Ë¤¬¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö