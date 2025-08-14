2025年も盛り上がりを見せる徳島市の阿波踊りですが、実は8月12日、アフリカ・ケニアからやってきた子どもたち20人が、阿波踊りに参加しました。たぶん一生に一度の挑戦、異文化交流の様子にカメラが密着しました。8月12日、演舞場の開幕直前、市内中心部にどしゃぶりの雨が…。小さな傘の中に身を寄せ合っているのは、ケニアから来た踊り子たち。遠く離れたふるさとの、スコールを思い出します。強まる雨脚に雨宿りをあきら