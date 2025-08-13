三好市東祖谷で8月12日、閉校となった小学校の校庭から、タイムカプセルが掘り起こされました。永い眠りから覚めた思い出の品々、四国放送のけんみんBOXに届いた映像からです。三好市東祖谷、旧菅生小学校。創立127年、1156人の子どもたちを育てた学び舎は、2012年3月、ひっそりと眠りにつきました。8月12日、十数年ぶりに校庭へ集まったのは、最後の児童2人とその保護者たち。近々行われる校舎の取り壊しに伴い、かつての在校生た