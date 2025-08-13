【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）【映像】大谷43号で同僚がフルコースのお出迎えドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。かつての本拠地でかっ飛ばした43号ソロに、ベンチのチームメートたちもテンション最高潮。飛び出すリアクションが“全方向から祝福”状態だった。5-5の同点で迎えた9回表、先頭打者