°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ÇÆø¤ï¤¦³¹¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç8·î12Æü¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ä»ÔÌ±¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ò¤í¤¨¤Ð³¹¤¬¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë±¿Æ°¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ï¡¢¥´¥ß¤ò½¦¤¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¡¢JT¡¦ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¤È¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤êÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£12Æü¤Ï¡¢¸á¸å6»þ²á¤®¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤ä»ÔÌ±¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥È¥ó¥°¤ÈÂÞ¤ò¼ê¤Ë¼þÊÕ¤Î