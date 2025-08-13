【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 1−2 京都サンガF.C.（8月10日／豊田スタジアム）【映像】クイックリスタート→小競り合いで挑発ポーズスタジアムも騒然となった。名古屋グランパスのFWキャスパー・ユンカーが挑発するようなポーズを取れば、京都サンガF.C.の須貝英大が今にも殴りかかりそうになるなど、ピッチは一触即発の事態となっていた。注目の場面は、明治安田J