チェンジアップを3球続けて逆転3ラン被弾■広島 9ー2 阪神（12日・マツダスタジアム）首をかしげざるを得ない配球だった。阪神は12日、マツダスタジアムで広島に2-9で敗戦。3連勝を逃し、マジックは28のまま足踏みとなった。先発の大竹耕太郎投手が3回、エレフリス・モンテロ内野手に逆転3ランを被弾。今季4戦4勝と相性が良かった相手に4回0/3で7失点KOされ2敗目を喫した。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で捕手として活躍し