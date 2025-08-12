中国香港出身の映画スター、ジャッキー・チェンがこのほど、第78回ロカルノ国際映画祭（スイス）において生涯功労賞（パルド・アッラ・カリエラ）を授与されました。授賞式でチェンは中国式長衫（チャイナ服）を身にまといステージに登り、協力パートナー、家族、自身が率いる「ジャッキー・チェン・スタントチーム」、そして世界中のファンへ感謝の意を表しました。チェンは「私は71歳になるが、今でもアクションはできる」と力強