大谷翔平と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが祝福投稿【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）量産ぶりに日本企業も大慌てだ。ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦で8回に3試合連続となる42号を放った。お馴染みの日本のスポンサー企業は恒例の投稿で祝福したが、直近21試合で10本というハイペースにご愛嬌の“投稿ミス”。すぐに軌道修正し、大谷の本塁打を称え