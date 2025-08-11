前線の影響により、九州北部では記録的な大雨となり、大分県内で住宅への浸水や道路被害が相次ぎました。地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害などに警戒が必要です。 【写真を見る】九州北部で記録的大雨住宅浸水や道路被害相次ぐ土砂災害などに警戒必要 大分県では10日、線状降水帯が発生し、日田市で観測史上最大となる1時間に117ミリの猛烈な雨を観測しました。このため日田市は1万世帯・2万3000人を対象に緊急安全確