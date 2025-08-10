バスケットボール女子日本代表の前監督で中津市出身の恩塚亨さんが地元のスポーツイベントに登場し、小中学生に実技指導をしました。 中津市出身の恩塚亨さん（46）は、去年8月に行われたパリオリンピックのバスケットボール女子日本代表ヘッドコーチとして世界を相手に戦いました。10日は中津市で恩塚さんを招いたバスケットボール教室が開催され、地元の小中学生およそ120人が参加しました。教室