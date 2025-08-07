この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、エクストリームメテ子👾(@extrmmtkchan)さんの投稿です。身近な人、家族だから、とつい甘えてしまうこともあるのではないでしょうか。投稿者は「誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ！とは思わないけど」とユーモアを交え、あるあるを投稿。わかる…といった共感の声が寄せられました。 冷えた麦茶は、やってくれている人がいる