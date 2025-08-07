◆米大リーグドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点を追う３回１死二塁の２打席目に、１０試合、４８打席ぶりの３９号逆転２ランを放った。イチロー、松井秀に続く日本人３人目のメジャー通算１０００安打目にもなった。スタンドにボールが飛び込むと