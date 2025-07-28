2025年の大阪・関西万博において、イタリアパビリオン内にオープンした「Caffè & Gelato Italia by IIAC J（イアック ジャパン）」が、来場者の注目を集めている。同カフェは、イタリア国際カフェテイスター協会（IIAC）日本支部がプロデュースしており、イタリア本場さながらのジェラートやグラニータ、カフェ文化を体験できる空間として好評を博している。〇 伝統と革新が融合した本格派ジェラートカフェで提供されてい