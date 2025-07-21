今回の参議院選挙の結果を受けて、自民党河野太郎選対委員長代理は、自身のSNSで「木原選対委員長に辞表を預けた」と明らかにしました。また、日本テレビの取材に対しては「森山幹事長は辞任すべきだ」と述べました。