米テキサス州カー郡イングラムの川沿いに散乱した木やがれき＝9日【イングラム（米南部テキサス州）共同】米テキサス州で起きた大規模な洪水で、最も大きな被害が出たカー郡の警察は10日、郡内でなお161人の安否が確認できていないと発表した。8日と同数。洪水は11日で発生から1週間を迎えるが、安否確認と捜索活動は難航し、長期化しそうだ。警察は記者会見で、安否確認専用の電話番号と電子メールのアドレスを公表した。家族