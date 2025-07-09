ºäËÜ¤ÏÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Òºå¿À¤¬ÆÈÁöµ¤ÇÛ¤À¡£7·î8Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¤â6¡Ý1¤È¾¡Íø¡£ÇËÃÝ¤Î9Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¡¢¹­Åç¤È¤Îº¹¤ò7.5¤Þ¤Ç¹­¤²¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î³Î¿®ÃÆ¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Îµ¬³Ê³°¥Ñ¥ï¡¼¤òÊª¸ì¤ë°ìÈ¯½é²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÁ°Àî±¦µþ¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÅÀ¡£5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤â5²ó¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢7²ó¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤È¤³¤ÎÆü¤Ï4