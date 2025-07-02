¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ë¤¿¤á¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© »ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿²¼¼¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¶õ´Ö¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¿µ¤¡¦¶â±¿¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¿²¡û¡û¤Ï±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ë°ÂÁ´ÌÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¿²¤¿¤Ð¤³¤ÏNG¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ë¤É¤³¤í¤«²ÐºÒ¤Î´í¸±À­¤â¤¢¤ëÈó¾ï