お笑いコンビ「シャンプーハット」の恋さん（49）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。次長課長の井上聡（49）のエピソードを披露した。端正な顔立ちで、若手時代からモテモテだった井上。一緒に街中を歩いていた時の出来事として、恋さんは「向こうから女性3人が歩いてきて、すれ違いざまに1人がキャー！って言って倒れた。聞いたら田舎から出てきた子で、井上を見て男前すぎて、数秒気絶した