株式会社U-NEXTと楽天モバイル株式会社は23日、業務提携に向けた基本合意契約を締結し、U-NEXTの見放題コンテンツを楽天モバイルギガ無制限で楽しむことができる「Rakuten最強U-NEXT」を発表した。「Rakuten最強U-NEXT」は2025年10月（予定）より、「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」において申し込み受付が開始される。これまで、データ利用量が少なければ段階的に月額