シドニー五輪・女子マラソンのテレビ視聴率は平均40％を超えたphoto by HACHETTE PHOTOS PRESSE/GAMMA/Aflo【不定期連載】五輪の42.195kmレジェンドランナーの記憶.４高橋尚子さん（中編）陸上競技のなかでもひときわ高い人気と注目度を誇るマラソン。五輪の大舞台で世界の強豪としのぎを削った、個性豊かな日本人選手たちのドラマは、時代を越えて人々の心を揺さぶる。そんなレジェンドランナーの記憶をたどる本連載。今