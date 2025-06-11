［ミスターの記憶］＜７＞「プレッシャーを楽しめ！」。ファンだった長嶋さんが書いてくれた色紙を、社長室に飾る。この言葉が人生のピンチを救ってくれた。セレクトショップ「ビームス」の代表取締役になった翌年の１９８９年、取締役や部長など多くの幹部が相次いで退社した。「自分の魅力や信頼はその程度か。新しい体制は作っていけるのか」。不安でいっぱいだった時、テレビインタビューに答える長嶋さんが目に入った。