元TOKIOのメンバー、長瀬智也が6月5日にインスタグラムを更新し、自身の最新ショットを投稿した。最新の投稿では、《今週のちびまる子ちゃんは「結成！ケサランパサラン見つけ隊」の巻。楽しみですね》と、なぜかアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）の予告に対するコメントとともに、サングラスに髭を蓄えたワイルドな姿を披露している。【写真】「髭まみれ」でもイケメンすぎる長瀬智也の最新ショットまた、6月2日に