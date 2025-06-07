中国の全国一斉大学入試「高考」の会場前で所持品をチェックされる受験生（左）＝7日、北京（共同）【北京共同】中国で7日、全国一斉の大学入試「高考」が始まった。志願者は1335万人に上り、史上最多を記録した前年並みの高水準となった。就職活動で学歴が重視される中国では高考が「人生を決める」とも言われ、受験競争が過熱。ハイテク機器を使ったカンニングを防止するため、試験会場では人工知能（AI）の活用が進んでいる。