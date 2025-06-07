この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「感動する」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。 電車内で酔っ払いに怒鳴られた母、平和に助けた会社員に3.3万いいね ご紹介するのはぴーち🦖8m☺︎(@PeachNect)さんによる育児中に起きた驚きと感