日本人のおよそ8割が歯周病にかかっているといわれています。歯周病予防のために、食後の歯磨きの際にデンタルフロスや歯間ブラシを使っている人も多いと思います。ところで、ネット上では「肥満の人は歯周病になりやすい」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。肥満と歯周病の関係について、コンパス内科歯科クリニック赤羽（東京都北区）院長で、歯科医師の越智英行さんに聞きました。肥満だと体内の炎症性物質