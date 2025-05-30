スンドゥブ定食専門店「中山豆腐店」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニングは、「豚角煮と牛焼肉丼」を2025年5月28日(水)より「肉めし岡もと」にて期間限定で販売を開始した。■自宅ではひと手間もふた手間もかかる肉の煮込みを塊肉でカツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、肉めし専門店「肉めし岡もと」にて、期間限定メニュー「豚角煮と牛焼肉丼」を2025年5月