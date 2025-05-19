°æ¾å¾°Ìï¤¬¡È°úÂà¡É¤Ë¸ÀµÚ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï2027Ç¯¡Ö¤¢¤È3Ç¯¡×¡¡¥¶¡¦¥ê¥ó¥°»ï¤¬ÊóÆ»
ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¾ÝÄ§¡¢°æ¾å¾°Ìï¤¬2027Ç¯¤Î°úÂà¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡ØTHE RING¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¢¤È3Ç¯¤Û¤É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ò´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç4³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿°æ¾å¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ï¾ï¤ËÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢Àï¤Ç¤Î´ããÝ¹üÀÞ¡¢¶áÇ¯¤Î2ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â°æ¾å¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡Àï¤Ï9·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î°ìÀï¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¤ÏÃæÃ«½á¿Í¤È¤Î¡ÈÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¡É¤â¹µ¤¨¤ë¡£°æ¾å¤Îº£¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£