ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢²¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡½¡½¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿XÅê¹Æ¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ë½ÎÏ¤ÏÎÑÍýÅª¡¦Ë¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤À¤¬¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤òÄ¾¤¹¸ú²Ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ²þÁ±¤Ë¡Ö²¥¤ë¡×¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤âADHD¤Ï¡¢À¯ÉÜ¹­Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÊÉÔÃí°Õ¡Ë¡×¡Ö¤¸