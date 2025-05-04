ADHD¤Î¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×²þÁ±¤Ë¡Ö²¥¤ë¡×¤ÏÍ¸ú¤«¡¡X¤Ç¼çÄ¥Î®ÉÛ¡¢ÀìÌç²È¤Ï·Ù¾â¡Ö¤º¤Ã¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×
ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤Î¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢²¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡½¡½¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿XÅê¹Æ¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ë½ÎÏ¤ÏÎÑÍýÅª¡¦Ë¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤À¤¬¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤òÄ¾¤¹¸ú²Ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ²þÁ±¤Ë¡Ö²¥¤ë¡×¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â
ADHD¤Ï¡¢À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÉÔÃí°Õ¡Ë¡×¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÊÂ¿Æ°¡¦Â¿ÊÛ¡Ë¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËÆ°¤¯¡Ê¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤òÍ¤¹¤ëÇ¾µ¡Ç½¤ÎÈ¯Ã£¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¾ã³²¡ÊÈ¯Ã£¾ã³²¡Ë¤Î1¤Ä¤À¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ADHD¤Î¿Í¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ä¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢SNS¤Ç¤Ï²ÝÂê¤ä½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
2025Ç¯4·î¾å½Ü¤Ë¤â¡¢¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï²¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ò¤¹¤ëXÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎÑÍýÅª¡¢Ë¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤ä¡¢²¥¤ë¤È¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ë½ÎÏ¤Ï¶ËÃ¼¤À¤¬¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë´íµ¡´¶¤ä¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸ú²ÌÅª¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö´Ä¶³ØÉÜ¡¦³Ø½Ñ¸¦µæ¶¨ÎÏ°÷¤Î¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦Î×¾²¿´Íý»Î¤Ç¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦ÃæÅçÈþÎë¤µ¤ó¤Ï¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢°ì¸«¡¢²¥¤ë¤³¤È¤ÏÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤ë¡£
ADHD¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¡¢SNS¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê²¥¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤ó¤À¡¢Ë½ÎÏ¤Ç¸·¤·¤¯°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸¦µæ¤Ç¡ÖÈ³¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î1953Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¡¦¥¹¥¥Ê¡¼¤¬¡Ö¹ÔÆ°¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÈ³¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¥¹¥¥Ê¡¼¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ÎÈ³¶â¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¿Â§¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡¢¤½¤ì¤«¤éÂÎÈ³¤Ê¤É¡¢Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î6¤Ä¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê1¡ËÃ»´üÅª¸ú²Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È³¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ê2¡ËÈ³¤ò½Å¤¯¤·¤Ê¤¤¤È´·¤ì¤Æ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ê3¡Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê4¡ËÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê5¡Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¡Ê6¡Ë¼«Âº¿´¤ÎÄã²¼¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÂê¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÃ¡¤¯¤Ê¤ÉÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ï½ÉÂê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿Æ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤ì¤Æ¥µ¥Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÈ³¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤é¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢²¥¤ë¡¢½³¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½Å¤¤È³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼Â¤Ï½ÉÂê¤Î·×»»ÌäÂê¤Î²ò¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤º¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤âÊ¹¤«¤ì¤º¤ËÃ¡¤«¤ì½ÉÂê¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë²óÅúÍó¤òËä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½ÉÂê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¤é²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤À¤«¤é²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤«¶èÊÌ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤«¤é¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Âº¿´¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ï²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤ÎÁ´ÂÎÎÌ¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´é¿§¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ²¿¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¾Ã¶ËÅª¡×¡Ö¿ÊÏ©·èÄê¤Î»þ¤â²¿¤âÊÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¤Ï1ÈÖ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤ß¤ó¤Ê´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤±¤É¡¢È³¤â¤É¤ó¤É¤ó½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡¢Îã¤¨¤ÐÉô²¼¤ËÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤¼Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸¶°ø¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ë½ÎÏ°Ê³°¤Ë¤â²þÁ±ºö¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë
¤Ç¤Ï¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Àè±ä¤Ð¤·¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
´°àú¼çµÁ¤¬¤æ¤¨¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö6³ä¤¯¤é¤¤¤Î´°À®ÅÙ¤Ç1²ó½ñÎà¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔ·Ð¸³¤«¤éÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ì¤Ç³§¤ÎÁ°¤Ç¾å»Ê¤Ë¼¸¤é¤ì¤ÆÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¿È¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤À¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖºÇ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾åµ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÃÑ¤Ï¤«¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¥¤é¤ì¤¿¤ê¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤ÈºÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¥Þ¥·¤«¤â¤È»×¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·ÂÐ½è²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¿¥¹¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÉÔ°Â´¶¤«¤é¥²¡¼¥à¤äÉô²°¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ê¤ÉÊÌ¤Îºî¶È¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢TO DO¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¬²ò¤¬²¼¼ê¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢TO DO¥ê¥¹¥È¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¡¢ºî¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1Ê¬¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¤Î¤ä¤êÊý¤ÎÎ¢µ»¤òÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤ÀÌµ¸Â¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤ÆÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Îºî¶È¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¿ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¿©»ö¤äÉ÷Ï¤¡¢²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È°Õ³°¤È»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·×²è½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¡ÖºÇ½ª¼êÃÊ¡×¤Ï
¤·¤«¤·¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÀè±ä¤Ð¤·¹îÉþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢·×²è½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ø¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖZOOM¤Ç¸«¼é¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¼Ö¤ÇÃó¼ÖÎÁ¶â15Ê¬300±ß¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤«¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÂÐºö¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥×¥ê¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¼ê¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÄÌÏÃ¤ò·Ò¤®¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊÙ¶¯¤ò¸«¼é¤ë¥¢¥×¥ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ä¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¿12Ç¯º¢¤«¤é¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤Î¸¦µæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯ÍÑ¤Î¥¿¥¤¥à¥í¥Ã¥¯¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿¢Êª¤äÀ¸¤Êª¤¬°é¤Ä°éÀ®·Ï¤Î¥¢¥×¥ê¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºöÊýË¡¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖË½ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â²ò·è¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£