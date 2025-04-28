〈私は過去の人ですが子供達の親であります。何かあったら全力でひとりひとりと向き合っていきます〉──4月、傷害の疑いで現行犯逮捕された広末涼子（44）が起こした一連の出来事について、そうSNSで発信したのは元夫のキャンドル・ジュン氏（51）だった。【写真】「信じがたい透明感」17歳の広末涼子“桃色の頬”広末の“シースルー黒タイツ姿”ほか広末は2023年7月、人気シェフの鳥羽周作氏（46）とのダブル不倫報道を機に