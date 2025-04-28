この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ペコ丸(@pekotaro930)さんの投稿したお写真です。ペットにとって雷や花火の音などは苦手なものですよね。そんな雷の音を怖がっている愛犬を見かけたペコ丸さんは、あるアイデアを思いつきます。それは音楽を聴かせること。ヘッドホンを装着した愛犬の姿に「そこ耳じゃない」とツッコミの声が寄せられ…？ 愛犬にヘッドホンを装着！そこは耳じゃないよと