この漫画は、作者・紙屋束実(＠kamiya.tsukami)さんが、ある夫婦の間に起きた問題について描いたものです。物語の主人公である香澄は大好きな晋太郎と結婚しますが、思い描いていた幸せな結婚とは遠くかけ離れた、問題ばかりの結婚生活を送ることとなり最終的には離婚という選択をします。倒れた義母は末期の脳腫瘍でした。3年前に手術をしていたようですが、香澄は全く知らされていませんでした。その理由とは…？『結婚なんてす