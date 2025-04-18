【漫画】本編を読む亡くなった人は生き返らない。だからこそ、遺された者は、せめて最期のときを故人が望む形で送り出したいと考えるものだ。『葬儀屋のソウギさん』（桜プリン/KADOKAWA）は、そんなさまざまな葬儀のあり方をやさしいタッチで描き出すオムニバスストーリー。故人との別れにまつわる温かさや希望を感じさせるエピソードの数々、そして作中に広がる幻想的な美しさと不思議な空気感がSNSで大反響を呼んだ。本作の