YouTuberのヒカルさんが2025年3月26日に公開した動画で、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品さんが繰り広げるYouTuber・ヒカキンさんへの批判に見解を述べた。令和ロマンへの大盤振る舞いを疑問視粗品さんは24日、自身のYouTubeチャンネルに公開した動画で、話題のニュースを賛成・否定両方の立場から語る恒例企画「1人賛否」を実施。その中でヒカキンさんがライブ配信の切り抜き動画で「ヒカキンにとっての1億なんて俺の1万円くら