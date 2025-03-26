ËÌÄ«Á¯¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÃÏÊý½»Ì±¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤ë½üÂâ·³¿Í¤Î½÷À­¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤ÏÈá»´¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¸½ºß¡¢¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤ÈÃÏÊý¤È¤ÎÃø¤·¤¤·ÐºÑ³Êº¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯20¤Î»Ô¡¦·´¤Ë¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¹©¾ì·úÀß¤Î¤¿¤á¤È¤·¤ÆÃÏÊý½»Ì±¤Î»ñ»º¤ò¼ýÃ¥¤·¤¿¤ê¡¢·úÀß¸½¾ì¤ËÌµµë¤Ç¶¯À©Æ°°÷¤·¤¿¤ê¤È¤¤