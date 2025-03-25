±éÁÕ¥Þ¥Ê¡¼¤Ø¤Î¶ì¾ð¤ò¼õ¤±¡¢JR²Ã¸ÅÀî±Ø¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁûÆ°¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¡¡ÖÎý½¬¤Ï²È¤Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¶ì¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶Âçºå¤Î¾¦¶È»ÜÀßATC¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ò´ÉÍý¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆî¹Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´«¹ð¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¸ø¶¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤òÎý½¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¿Í¤Ø¤Î¶ì¸À¤Ç