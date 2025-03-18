「セブンイレブン」は、3月25日（火）から、「セブンプレミアム かじるお好み焼」と「セブンプレミアム 今川焼宇治抹茶」の冷凍食品2種類を全国の店舗で順次発売する。【写真】ソース入りでうまそ〜！新感覚の「お好み焼き」＆「今川焼」の詳細■片手で手軽に食べられる！今回登場するのは、「冷凍食品の常識を覆そう」が一大テーマの新商品。「セブンプレミアム かじるお好み焼」は、片手で食べられるお好み焼きで、ふわ