¥³¥ó¥Ó¤ò´Þ¤á¤Æ·×£¸ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤ÄÉÍÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡ÙÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò£³·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÔÉÍÅÄ¤ÏºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢°å»Õ¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢£³·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¡£