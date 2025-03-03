実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本維新の会前原誠司共同代表が同日に更新したＸで「次は大学無償化に取り組みます」と表明したことを受け、「とんでもない愚策」と苦言を呈した。 【写真】「くそくそくそ」と痛烈批判された前原誠司氏 前原氏は、元放送作家の鈴木おさむ氏が２日に放送されたフジテレビ系「ワイドナショー」で、自公維が高校の無