バスケットボールB1リーグのFE名古屋・ショーン・オマラ（29）が1日、第22節の滋賀戦（滋賀ダイハツアリーナ）に出場。強烈なダンクシュートでゴールのリングをねじ曲げ、ゴール交換のため試合が中断するハプニングがあった。衝撃のダンクは第3Q残り1分8秒に飛び出した。自陣ゴール前からのロングパスをコート中央で受けたオマラは、そのままドリブルで中央突破。そして相手ディフェンスをターンでかわすと、左サイドから両手