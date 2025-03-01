病気になったら医療費が高額になるから、保険に入らないと不安…」そう思っていませんか？ 実は、日本には 「高額療養費制度」 があり、一定額を超えた医療費は公的保険でカバーされる仕組みになっています。 それでも民間の医療保険に加入する必要があるのでしょうか？ 本記事では、高額療養費制度の仕組みと、民間医療保険との重複について解説します。 高額療養費制度とは？ 高額療養費制度は、日本の公