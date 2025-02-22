ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「タイプロ」に木村拓哉が差し入れた最高級弁当、どの店舗でも売上2… 木村拓哉 timelesz（旧：Sexy Zone） アイドル お弁当 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 「タイプロ」に木村拓哉が差し入れた最高級弁当、どの店舗でも売上2倍に 2025年2月22日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミート矢澤の最高級弁当が話題だと、週刊女性PRIMEが取り上げた 「timelesz project」で激励に訪れた木村拓哉が差し入れた商品だという この商品はどの店舗でも売上が通常の2倍以上になっていると担当者が話した 記事を読む おすすめ記事 小室佳代さん自伝本で際立つ“雅子さまとのシンクロ” 「損失」「人格否定」「命のスープ」…皇室を匂わせる表現が複数登場、元婚約者や金銭トラブルについては黙殺 2025年2月22日 7時15分 佐々木朗希が結婚を電撃発表＜一問一答＞「（妻の存在が）すごく支えになるかなと思います」 2025年2月22日 4時3分 芸能界引退から8年…江角マキコさんが近影公開 反響相次ぐ「キレイすぎる」「美しい」 2025年2月22日 9時52分 真美子夫人に強力援軍！佐々木朗希の結婚発表にネット沸騰「心強い仲間が！」「日本人選手の奥様友達できて良かった」 2025年2月22日 5時29分 箱根駅伝優勝の青学大３年・皆渡星七さんが死去 １月に悪性リンパ腫公表 原晋監督「早すぎる…」 2025年2月21日 15時21分