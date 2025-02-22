オーディションを行って、新メンバー5人が加入した新生timelesz（タイプロ公式Xより）週刊女性PRIME

「タイプロ」に木村拓哉が差し入れた最高級弁当、どの店舗でも売上2倍に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ミート矢澤の最高級弁当が話題だと、週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 「timelesz project」で激励に訪れた木村拓哉が差し入れた商品だという
  • この商品はどの店舗でも売上が通常の2倍以上になっていると担当者が話した
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