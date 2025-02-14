中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）の春節（旧正月）ガラショーで一糸乱れぬダンスを披露して話題を集めたヒューマノイドロボットが予約販売が始まるやいなや品切れになった。１３日（現地時間）、中国メディア・上観新聞の報道によると、中国ロボットメーカーのユニツリー（宇樹科技）は前日、中国電子商取引会社・京東ドットコムでヒューマノイドロボットのＧ１とＨ１の予約販売を行った。販売価格９万９０００人民元（約２０８万円）の