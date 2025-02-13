スリランカで発生した全国的な大停電は、なんとサルが原因だったという。現地9日午前11時頃に発生した停電について、政府は首都コロンボの南にある発電所にサルが侵入したことが停電の理由と示唆した。 【画像】サルが木から落ちて死んでいく…猛暑で悲劇「孤児になった子ザルも」絶滅危惧種が危機 エネルギー相のクマラ・ジャヤコディ氏は「サルが送電網の変圧器に接触し、システムのバランスが崩れました」と発表し