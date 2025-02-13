米デュオリンゴはマスコットキャラクターのフクロウ「デュオ」が死亡したと発表した/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）語学学習アプリの米デュオリンゴは１１日、マスコットとして親しまれていた緑色のフクロウ「デュオ」が死亡したと発表した。デュオリンゴのフクロウも、実業家イーロン・マスク氏に買収されてＸと社名変更したツイッターの青い鳥のマスコットの後を追うように、ブランド再編の犠牲になったらしい。