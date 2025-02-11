お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（40）が学歴についての持論を語った。【写真】脱力で漫才披露したのは…カズレーザー事務所の社長だったお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（41）とともにトークを繰り広げるYouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』に7日、『今見ているあなたは受験に落ちます』というタイトルの動画を公開した。松陰寺は「本当に勉強したい人が大学に行くのはいいけど。

◆カズレーザーが語る「学歴」の意味