結婚相手紹介サービスを展開する「ZWEI（ツヴァイ）」（東京都中央区）の「ツヴァイ婚活研究所」が、「義理チョコ」について調査を実施。その結果を公開しました。調査は2025年1月15日から同月20日、全国の独身男女を対象にインターネットで実施。20〜30代の538人（男性311人／女性227人）から有効回答を得ています。義理チョコの予算は「1000円以上〜3000円未満」が最多男性に「義理チョコについてどう思うか」と聞いてみる